A Dal idei pályázatára összesen 559 nevezés érkezett – számolt be róla közleményében az MTVA. A műsor nyertese egyben a Petőfi Zenei Díj „Év Dala" elismerését is megkapja. A kilencedik alkalommal látható dalválasztó show-ban több különdíjat is átadnak majd: „A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója", „A Dal 2020 Felfedezettje" és „A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele" elismerések birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri.

A Dal 2020 élő adásait február 1-től, szombat esténként, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. Az, hogy melyik lesz az év magyar slágere, a március 7-i döntőben derül majd ki.

A dalokat jövőre is négytagú zsűri véleményezi. Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár másodszor foglal helyet a zsűriben, ahogy Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere is másodszor segíti tapasztalatával A Dal versenyzőit. Hozzájuk csatlakozik Pély Barna Artisjus díjas énekes-gitáros-zeneszerző, akit előadóként már többször láthattunk a műsorban. A negyedik zsűritag 2020-ban Apáti Bence táncművész, publicista, az Operettszínház balettigazgatója lesz, aki több fronton is véleményezi majd a fellépőket.

Fehérvári Gábor Alfréd immár harmadszor vezeti majd a műsort, társa Rókusfalvy Lili lesz, akit először láthatnak majd a nézők A Dal műsorvezetőjeként.

A műsorvezető páros sajtótájékoztatón jelentette be A Dal 2020 mezőnyébe beválasztott 30 dalt.

A Dal 2020 mezőnye: