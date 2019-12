"Ancsa lányom könnyek között vádolja magát a gyerekek halála miatt. Féltem őt, hiszen hiába próbálom vigasztalni, állandóan csak sír, magát okolja a történtek miatt" – mondta a BlikknekMargit mama.

"Én sem tudok aludni a tragédia óta, a 86 éves dédimamával hajnalig virrasztunk, utána is csak bólogatunk. A gyilkos vejem nemcsak a gyerekeim életét vette el, hanem a miénket is. A nagymamától megtudtuk, Lénát (6), a kisunokáját azzal a feltétellel engedték ki a győri kórházból, hogy pszichológushoz kell vinni, de úgy véli, az édesanyjára, Ancsára is ráfér a szakember segítsége."

"Örökké őrzök magamban egy képet: az unokáim az udvaron ugrabugrálnak, aztán bemegyünk a házba. Ott a két nagyobbik gyerek a telefont nyomkodja, a legkisebbik pedig az ölemben ülve mórikálja magát és egyfolytában csacsog. Most pedig? A családunk a boncolási jegyzőkönyvre vár, hogy a temetést intézhesse."

A nagymama nem érti, hogy kerülhetett szabadlábra a veje. A lap információi szerint ugyanis mielőtt egy elítélt feltételesen szabadlábra kerül, a bv-bíró elolvassa a szakemberek véleményét, a pszichológustól az elítélt nevelőtisztjéig. H. Gáborral kapcsolatban a fegyház határozottan kérte, ne engedjék szabadon. A bíróság a javaslat ellenére szabadlábra helyezte a férfit. A szabadon bocsátása után rögtön családirtásba kezdett: két idősebb gyermekét, Liliánát és Márkot megfojtotta, majd magával is végzett.