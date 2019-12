Már nagyon készül az ünnepekre Szandi és családja, és a rajongóknak is van miért várniuk a karácsonyt, hiszen az énekesnő egy különleges meglepetést szán nekik idén. A sztáranyuka lányával, Blankával együtt vendégeskedett a Mokkában, ahol elárulták, miről is van szó pontosan.

„Annyit azért elárulhatunk, hogy apa is benne van zenészként a dologban, mi meg énekelünk, tehát egy ilyen meglepetéssel készülünk. Én szólóban is készülök egy nagyon különleges meglepetéssel, és érdekessége az idei meglepetésnek, hogy videóklip is készült hozzá. 24-én tesszük ki a csatornáinkra."