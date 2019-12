"Mindig az jut eszembe, hogy isteni ételeket főzött-sütött, és az egész házat feldíszíttette profi szakemberekkel, mire hazaértem. A férjem karácsonymániás volt, minden évben hatalmas fát állítottunk a nappali közepén. Emlékszem, állandóan megnézte, kinek mit hozott a Jézuska, fürkészte az arcokat" – emlékezett vissza az özvegy a Star magazinnak, hozzátéve: Andy mindig megvendégelte az alkalmazottait, december 25-én pedig csatlakozott hozzájuk a családja is.

Tímea arra is kitért, hogyan telt a tavalyi, utolsó közös karácsonyuk:

„Úgy viselkedett, mintha hamar túl akarna lenni rajta, a végén még ki is jelentette: 'Na, végre ezt is letudtuk!' Nem kaptam tőle ajándékot sem, azt mondta, nem volt ideje ezzel foglalkozni. Kicsit összecsapta a vacsorát, nem volt olyan gondos, mint a korábbi években, és hamar el is mentünk aludni. Mindezek ellenére szeretetben és békességben telt az ünnep, de talán már akkor érezte, hogy ez az utolsó."

Andy özvegye idén is sok karitatív kedvezményezésben részt vett, ajándékokatt vitt a gyermekszív központban lábadozó kicsiknek, és a jótékonykodásról a jövőben sem tervez lemondani.

Timi abban bízik, hogy 2020 pozitív változásokat hoz az életébe, és bár tudja, hogy rajta múlik, abban bízik, hogy a szerencse mellé áll.