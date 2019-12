Ezer kiló tápból nagyjából 12 napig lehet a kutyusokat etetni még ott is, ahol olyan sokan vannak, mint a paksi állatmenhelyen. Nekik ajánlotta fel ugyanis a rengeteg eledelt Slezák Diána, aki már tavaly és az azt megelőző évben is megszervezett egy hasonló gyűjtést. - írja a szeretlemagyarorszag.

Facebookján ezt írta:

"Idén harmadik alkalommal rajzoltam végig az Inktobert és ez az év volt a második, amikor a rajzaimmal a paksi állatmenhelyet támogattam. Már tavaly is alig hittem el azt az óriási érdeklődést, ami a kezdeményezésemet övezte (akkor 500 kg táp gyűlt össze), azt viszont nem tudom mikor leszek képes feldolgozni, hogy idén sikerült megdupláznunk a tavalyi mennyiséget és ma délután 1000 kg, azaz EGY TONNA tápot hagytunk Pakson. Komolyan nem térek magamhoz.És nem ment volna egyedül. Nagyon sokat dolgoztam ezeken a rajzokon és kiadványokon az elmúlt 2 hónapban, rengeteget éjszakáztam és ezt nem biztos, hogy mindig könnyű volt elviselni (köszi azoknak, akiknek mégis sikerült). A matricacsomagok is segítséggel készültek (amíg én rajzoltam vagy dolgoztam) és a postázást sem egyedül kellett megoldanom. Rengeteg csomagot kézbesítettünk, képtelen lettem volna mindezt egyedül végigcsinálni, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, támogatást és a kedves szavakat.

Voltak döccenők és nagy lemaradások a rajzolásban, de valahogy mindig a legnehezebb pillanatokban érzett rá az univerzum arra, hogy szükségem van egy kis biztatásra és.. végül idén is megcsináltuk. Együtt, közösen. Külön szeretném kiemelni és megköszönni a Republic zenekarnak, hogy a turnébuszukkal elfuvaroztak engem és ezt a 100 zsáknyi élelmet Paksra ma délután, nélkülük ugyanis nem tudom hogyan jutottam volna el idén Erzsi néniékhez és a paksi árvákhoz. A legeslegesleghatalmasabb köszönet pedig azoknak jár, akik megvásárolták a rajzaimat valamilyen formában, nélkülük ugyanis ez az akció egészen egyszerűen nem jöhetett volna létre."

A lány azzal zárta posztját, hogy aki csak teheti, segítsen a menhelyen élő állatokon: fogadjon örökbe egy kutyát, vagy ha erre nincs lehetősége, menjen el a paksi menhelyre, és simogasson meg annyi kutyát, amennyit csak tud, hiszen a törődés nem kerül pénzbe.