Veréb Tamás Instagram-oldalán jelentette be: ekkor veszi el szerelmét.

Veréb Tamás és szerelme már több mint négy éve vannak együtt, az eljegyzésre pedig idén szeptemberben került sor. Most pedig már az is kiderült, hogy mikor kerül sor a nagy napra. Veréb Tamás Instagram-oldalán jelentette be a nagy hírt. "Idén két szuper hírrel kezdjük a Karácsonyt! Az egyik, hogy már biztos, hogy téli esküvőt szeretnénk Szandival és hogy 2020-ban lesz a NAGY NAP!" - írta Tamás.