Az amerikai teniszezőről eddig is tudtuk, hogy gyilkosak az ütései, ám most bebizonyította, hogy nemcsak a teniszpályán retteghetnek tőle az ellenfelek, hanem a ringben is.

Serena a bokszlegendától, Mike Tysontól vesz bokszleckéket. A boksz Williams erőnléti edzésének része, ami abban is segít, hogy ütései még keményebbek és kivéthetetlenebbek legyenek: a ringben és a pályán egyaránt.

Tyson bevallotta, hogy nem szívesen boxolna a 23-szoros Grand Slam-győztes ellen.

A teniszcsillag szemmel láthatóan remek formában van a jövő év eleji GS-torna előtt, ahol szeretné beállítani a tenisztörténelem legeredményesebb játékosának, Margaret Courtnak a csúcsát.

Az ausztrál játékos 24 egyéni trófeát gyűjtött Grand Slam-versenyeken.

Williams legutóbb 2017-ben tudta megnyerni a négy nagy torna egyikét, azóta Wimbledonban és a US Openen is elvesztette a döntőt.