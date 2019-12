Pál Éva élete a helyére került: a hitelcsapdából is kikerült, ráadásul komoly elismerésben részesült.

Pál Éva évekig küzdött, hiszen komoly hitelcsapdába került, ráadásul a szakmai mellőzöttséggel is küzdött. Mostanra azonban jóra fordult az élete: sikerült megszaabdulnia a tartozástól, és komoly elismerésben is részesült: Remember-díjat kapott.

"Nagyon boldog vagyok, jót tett a lelkemnek ez az elismerés. Segített megtanítani, hogy az élet állandó körforgás. Ahogy a siker sem tart örökké, úgy a kudarc sem, én pedig úgy érzem, sikerült kikerülnöm a gödörből. Boldog vagyok, mert végre helyrejön az életem" - mondta a Ripostnak.