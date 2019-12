"Minden évben írok évösszegzőt, idén viszont megpróbálom rövidebbre fogni a mondandómat. Mozgalmas egy év volt, bár tudom, hogy sokan a hátuk közepére sem kívánták...( persze nekem is volt pár ilyen hónap), de azért minden kihívásával, fájó elengedésével együtt szerettem. Nagyon sok lehetőséget, tapasztalatot, olyan álmok beteljesedését hozta, amik titkos vágyakból formálódtak szép lassan *szívvelfogható érzésekké. És persze tanulást. Például azt, hogy az egészségnél nincs fontosabb. Hiszem, hogy a 2020-as év is legalább ilyen szerencsés lesz, főleg úgy, hogy nagy tervekkel indulok neki, de erről bővebben majd februárban. Hálás vagyok a Jó Istennek mindenért, és most már ki tudom jelenteni, hogy évről évre hálásabb... Most nem akarok iróniát, nem akarok humort, csak megköszönni, hogy itt vagytok, és azt, hogy létezik az a szó/ fogalom/ titulus, hogy Zénó anyukája. Ezért mondjuk minden este hálás vagyok. Az évek mennek, de ez az egy örök, és állandó. Na tessék, azért egy "óriási bölcsesség" csak becsúszott itt a végére... de azért a hűtőre ne írjátok fel! BÚÉK nektek. #köszimindent2019 #hiszekbenned2020" - írta az Instagramon Mádai Vivien.