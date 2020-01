Klapka György gyermekei a napokban megkaphatják örökségük utlolsó részletét is.

Három éve hunyt el Klapka György, de a hagyatéki ügyek végére csak most sikerült pontot tenni. Örökösei ugyan már szinte mindent megkaptak, de a Vámház körúti üzletének cége utáni végelszámolása váratott magára. Most ez a folyamat is lezárulni látszik.

"Ötvenmillió forintos tőkéje volt a részvénytársaságnak, amelynek a végelszámolását az üzlethelyiség eladása után tavaly januárban indították el a testvérek. Ebből az összegből valamennyit levontak, így kapnak fejenként 10 millió forintot a felek" - mondta a Blikknek dr. Budai Géza, a család ügyvédje. Nem az összes gyerek kap pénzt azonban, ugyanis ifj. Klapka György lemondott a rá eső részről.