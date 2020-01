A legszerencsésebbek karácsonytól egészen mostanáig pihenhettek, ma reggel azonban a legtöbb ember számára újra elkezdődött a munka.

Péter Szabó Szilvia is alaposan kihasználta a szünidőt: aki végig görget Insta-oldalán, láthatja, hogy az ünnepi időszakban az énekesnő mennyi mindent csinált. A jótékonykodás mellett volt ideje mézeskalács sütésre is, ráadásul síelni is elutazott családjával.

A gyönyörű énekesnő néhány órával ezelőtt egy kocsiban üldögélős szelfit posztolt, és tudatta követőivel, hogy számára is megkezdődtek a dolgos hétköznapok.

"Nálam hivatalosan is vége az ünnepi pihenőnek! Tele vagyok tettvággyal, ötletekkel, feladatokkal! Imádom. Ti is munkába álltatok már?"