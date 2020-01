Bódi Sylvi egy hosszú bejegyzésben fakadt ki a közösségi oldalán. A csinos szörfösnek elege lett abból, hogy manapság szinte minden nő ugyanúgy néz ki, elmennek a plasztikai sebészhez és műnővé műttetik magukat: megnagyobbítják melleiket és óriásira duzzasztják ajkaikat. Nem tudják, hol a határ, túlzásba esnek és vonásaik teljesen eltorzulnak. Alig lehet már rájuk ismerni, és nincs a környezetükben senki, aki figyelmeztetné őket, hogy természetesen sokkal szebbek voltak.

„Észrevettétek, hogy egyre több Kim Kardashian, Angelina Jolie stb. van az Instan és az utcákon is... Sajnos én most nem csak a felnőtt nőkről beszélek, hanem fiatal, szinte tini korú lányokról. Rossz irányba megy a világ... Ezt látják az Instán és egyéb közösségi oldalakon, s beállnak a sorba, ahelyett, hogy megőriznék az egyéniségüket, egyediségüket. Vajon ezek lányok, miért akarnak máshoz hasonlítani, amikor megadatott az a lehetőség számunkra, hogy önmaguk lehessenek? Hozzák ki magukból a legjobbat, szépüljenek, csinosodjanak! Ez oké. De miért van szükség arra, hogy minden porcikájukat szétműtessék, megváltoztassák...?! Pisze orr, felfújt száj, gumilabda mellek, 'pohár megáll rajta' popsik... Egy kaptafa mind. Egyesek annyira belendülnek, hogy teljesen elvesztik a realitás érzéküket... Egyre nagyobbra pumpáltatják fel a szájukat, egyre nagyobb szilikont tetetnek be a mellükbe... Áll korrekció, járomcsont környékére töltés... (...) A férfi, aki egy ilyen csajt választ magának meg csak csodálkozik, hogy közös gyermekükben nem látja anyja "szép" vonásait..."