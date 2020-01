Mint ahogy azt megírtuk , az elmúlt szombaton a Wizz Air három járatával is problémák voltak: Debrecenben evakuálni kellett, a Lengyelországból Ukrajnába tartó gép 35 perc repülés után visszaszállt a kiindulási pontjára, a Budapest-Izland járat pedig több mint 4 órás késéssel indult el. Bár a Wizz Air közleményben tudatta, mi okozta a debreceni zavart, a Life.hu a többi fennakadás okáról is kérdezte a légitársaságot.

Pontosan mi történt a debreceni géppel? Történt-e személyi sérülés? Miért nem küldött a Wizz Air mentesítő járatot, mivel kártalanítják az utasokat?

A Wizz Air megerősíti, hogy január 4-én, W6 7867-es számú, Debrecenből Párizs-Beauvais-ra közlekedő járatát ki kellett üríteni a felszállást megelőző jégmentesítés során a Debreceni Repülőtéren, miután a földi kiszolgáló személyzet és a reptéri tűzoltóság lehetséges tüzet jelentett a repülőgép hátsó részén. A személyzet az ilyenkor szokásos protokollt követve az első ajtók csúszdáin evakuálta az utasokat. Minden utas biztonságosan elhagyta a fedélzetet. A reptéri tűzoltóság és a karbantartó személyzet alaposan átvizsgálta a repülőgépet, és megerősítette, hogy nem történt tűzeset, csupán a porladt jégtelenítő folyadék kelthette füst benyomását a függőleges vezérsíkot megvilágító lámpa fényében. A leszállított utasokról szállás és étkezés biztosításával gondoskodott a Wizz Air. A járatot másnap (január 5.) reggelre ütemeztük át, ahogy a visszafelé, Párizs-Beauvais-ból Debrecenbe közlekedő járatot is. A személyzet mindenben az előírásoknak megfelelően járt el, és professzionális módon ürítette ki a repülőgépet. A Wizz Air őszintén elnézést kér a kellemetlenségért, de utasaink, személyzetünk és repülőgépeink biztonsága továbbra is a legfontosabb számunkra.

Az applikáción és a Wizz Air honlapján még szombaton 22:40-kor is az állt, hogy a szombaton Debrecenből Párizsba tartó járat 19:45-kor száll fel, és 22:15-kor érkezik meg Párizsba. Eközben a repülőtér honlapja szerint csak vasárnap 11:15-kor száll fel a gép.

A Wizz Air elnézést kér a honlap későbbi frissítéséért, azonban az érintett utasokat személyesen, e-mailen és SMS-ben is tájékoztattuk a járat átütemezéséről.

A Wizz Air Wroclaw-Lviv szintén szombati járata 11:20 helyett 11:34-kor szállt fel, miért tért vissza Wroclawba 35 perc után? Mi hibásodott meg? Tudomásunk szerint az Air Data Inertial Reference Unit. Ez az utasok biztonságát miben veszélyezteti?

A január 4-én Wroclawból Lvivbe tartó W6 1843-as járat technikai hiba miatt fordult vissza. Az utasok mindvégig teljes biztonságban voltak. A javításhoz szükséges alkatrész megérkezése és beszerelése után a járat elindult és biztonságosan meg is érkezett Lvivbe.

Szintén szombaton, a Budapestről Izlandra tartó gép 6:35 helyett 10:41-kor szállt fel.

A Budapest-Keflavík-Budapest járat késését az Izlandon uralkodó szélsőséges időjárási viszonyok (65 csomót is elérő szél) tették szükségessé. A biztonság eddig is és ezután is a legfontosabb légitársaságunk számára, ilyen erős szélben viszont nem lehet biztonságosan megközelíteni a célállomást, illetve le-/felszállni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az izlandi időjárási viszonyok javulásáig késleltetjük a járatunkat, hogy utasainkat biztonságosan elszállíthassuk a célállomásra.

A sok késés miatt hogyan kártalanítják az utasokat?

A Wizz Air mindhárom esetben az 2004/261/EK rendelettel összhangban kompenzálja az utasokat. Frissítőket és étkezést biztosítottunk érintett utasaink számára, valamint ingyenes szállodai elszállásolást azokban az esetekben, amelyekben a késedelmes járat az eredetileg tervezett indulást követő napon indult. Az érintett utasok a wizzair.com oldalon jelezhetik kártérítési igényüket.

Igaz az, hogy a Wizz Air policyja zero járattörlést ír elő? Van oka annak, hogy nem törölték a járatot a hiba ellenére?

Bár az elmúlt évben járatainknak mindössze 0,2 százalékát kellett törölnünk, ami az iparági átlag alatt van, a Wizz Airnek nincs "zéró járattörlés" policyja. Minden fennakadás esetén megpróbáljuk megtalálni az adott helyzetben ideális megoldást, amivel az utasok a lehető leghamarabb eljuthatnak úti céljukra. Sok esetben a jelentős késés ellenére a járatok átütemezésével az utasok hamarabb eljuthatnak úti céljukra, mint ha a járatot törölnünk kellene, és alternatív járatokat kellene keresni. Ezzel együtt az 2004/261/EK rendelettel összhangban a legalább 5 órás késések esetében felajánljuk az utasoknak, hogy töröljük a foglalásukat, és megtérítjük a viteldíjat, vagy átfoglaljuk őket egy másik járatra. A legtöbb utas azonban nem ezt választja, hanem azt, hogy az átütemezett járattal elutazik az úti céljára, mivel számukra is ez a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldás.

A három szombati eset kapcsán tervezi a Wizzair a 2019. november 28-án bejelentett "Legjobb Európai Diszkont Légitársaság 2020" díj visszautasítását?

Az egyik legfontosabb ok, amiért a Wizz Air számos iparági kitüntetést nyert el az elmúlt években, a légitársaság elkötelezettsége a biztonság iránt. Ha műszaki hibára vagy más típusú rendellenességre utaló jelzést kap, személyzetünk minden esetben az utasok és a repülőgépek biztonságát helyezi előtérbe, még ha ez késést is okoz az érintett járatokon. Ez történt a debreceni és wroclawi járataink esetében is, ahol professzionális munkatársaink mindenben az előírásoknak megfelelően jártak el. Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért, de a biztonság továbbra is a legfontosabb számunkra, és nem tervezzük, hogy az említett hétvégi esetek miatt visszautasítjuk bármelyik méltán kiérdemelt iparági kitüntetésünket.