Traumatikus pillanatokat élt át a hazafelé sétáló mentősofőr, K. Gy. Ő volt az, aki felfedezte, hogy Gesztesi Károly rosszul lett autójában. Hiába kérte a járókelőket, segítsenek kiemelni a színészt, állítása szerint senki nem akart megállni.

"Az az igazság, hogy még mindig nehéz visszaidézni azokat a perceket, annyira megvisel, amit átéltem. Szombat délután éppen hazafelé gyalogoltam a Podmaniczky úton, a helyszínnel azonos oldalon, amikor megláttam, hogy egy fekete autó áll a gyalogátkelőhelyen. Még mondtam is magamban, hogy ez is szépen leparkolt... Amikor odaléptem, benéztem a jobb első ablakon, s láttam, hogy a sofőr, akiről akkor én még nem tudtam, hogy a színművész úr, egyenes testtartással ült, a feje a mellkasára volt hajolva, a végtagjai pedig ernyedtek voltak. Megkerültem az autót, aminek az ajtajai le voltak zárva, de a letekert ablakon benyúlva ki tudtam nyitni az ajtót. Valószínűleg azért engedte le, hogy levegőt kapjon, amikor rosszul lett. Gyorsan megvizsgáltam, nem volt sem légzése, sem keringése, vagyis feltételeztem, hogy a klinikai halál állapotában van. Azonnal hívtam a központi segélyhívót, kicsatoltam a biztonsági övet, majd megpróbáltam segítséget szerezni, hiszen tudtam, hogy egyedül képtelen vagyok kiszedni az autóból" - mondta a Blikknek a 35 éve mentőként dolgozó férfi. Hiába állított meg azonban több autóst is, és könyörgött, hogy segítsenek, senki nem állt meg. Meghallgatták, majd amint zöld jelzést kaptak, elindultak. "Elképesztő egyesek hozzáállása a másik bajához. Nem akartam elhinni, hogy képesek gond nélkül továbbmenni annak ellenére, hogy érthetően elmondtam, mit szeretnék. Végső kétségbeesésemben már a kocsik között rohangáltam az úton és próbáltam megállítani valakit. Ez sikerült, így harmadmagammal kiemeltük a beteget a gépjárműből. Háttal a járdára fektettük és azonnal megkezdtem az eszköz nélküli újraélesztést. Picivel később megérkezett egy traumatológus főorvos, aki segélyhívón hallotta, mi történt, majd megállt egy pizzafutár is. Nekik innen is köszönetet szeretnék mondani a gyors segítségnyújtásért. Mellkaskompressziót alkalmaztunk, de próbálkoztam a klasszikus befúvásos módszerrel is. A Markó utcából hamar megérkezett a rohamkocsi is, és még közel egy órát küzdöttünk a beteg életéért. Tényleg megtettünk mindent, sajnos, hiába" - mondta a mentő.