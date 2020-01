Lengyel Ferenc ismerős lehet azok számára, akik követik a Drága örökösök című sorozatot. A taxist alakító színész nyíltan és őszintén vallott szerelmi csalódásairól, de egy kiemelkedik a többi közül. Igazi szerelemnek hitte azt, ami közte és a lány között volt, de nagyot kellett csalódnia.

„Megismerkedtem egy lánnyal, és mielőtt elkezdtem volna a színművészetit, úgy éreztem, akkora a szerelem, hogy együtt fogunk élni" – mondta a Story Magazinnak a színész, ám a sors másként alakította a történetüket. „Az én szívszerelem ugyanis megcsalt egy barátommal. Rajtakaptam őket in flagranti, szóval nem volt mit magyarázni. Soha többé nem akartam látni, és onnantól ámokfutó lett belőlem. Mintha a női nemen akartam volna bosszút állni, pedig azok a szegény lányok nem tehettek arról, amit az a nő elkövetett" – mondta. Igazi hódító lett, habár végig arra vágyott, hogy megtalálja igaz szerelmét, amit diploma után sikerült is, amikor a Kaposvári Csiky Gergely Színházhoz került. „A próbák között a barátaimmal pingpongozással ütöttük el az időt. Egyszer megjelent egy gyönyörű, szőke, kék szemű, csodás alakú lány. Nemcsak az ütő állt meg a kezünkben, hanem még a labda is a levegőben. (...) Könnyen egymásra találtunk, és a szerelmünk azóta is, immár 32 éve tart" – mesélte.