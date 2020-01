Drámai életmentés zajlott Vas megyében, szombathely közelében. Egy négy hónapos babához hívták a mentőket, az esemény részleteiről az Országos Mentőszolgálat számolt be Facebook-oldalán.

A fulladó csecsemőhöz azonnal több egységet is indított a rutinos mentésirányító, aki folyamatosan instruálta a bejelentőt a teendőkről. A kétségbeesett telefonáló mindent jól csinált, a beavatkozások mégsem jártak sikerrel. A baba egyre kevésbé kapott levegőt és végül eszméletlenné vált. A befújások sem voltak eredményesek, ezért azonnal autóba tették a gyermeket és az érkező mentő elé indultak. A találkozást a vonalban levő mentésirányító koordinálta és az autók félúton, valószínűleg az utolsó pillanatban találkoztak. Bajtársaink azonnal emelt szintű ellátásba kezdtek és kiderült, hogy a nyelőcső felső szakaszába ékelődött játék nyomta össze a gégéjét úgy, hogy a kicsi csaknem megfulladt! Bajtársainknak sikerült gyorsan eltávolítani a figurát, amit a szülők tudta nélkül, valószínűleg valamelyik kistestvér dughatott be játékból a kiságyba. Bajtársaink stabil állapotban szállíthatták kórházba a gyermeket. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!" – írták.