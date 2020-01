Amy Schumer sosem akarta azt a látszatot kelteni, hogy az élete tökéletes. Bátran megosztotta a szülés után készült fotóit is, amelyek közel sem voltak olyan hibátlanok, mint amilyeneket a sztároktól megszoktunk. De Amy Schumer már csak ilyen, és ezen a szokásán nem is akar változtatni, amelyet legutóbbi fotójával is bizonyít: megosztotta, hogy mesterséges megtermékenyítésen esik át abból a célból, hogy lefagyasszák a petesejtjeit, mert később testvért szeretnének gyermeküknek. Mivel a kezelések alatt nem érzi túlságosan jól magát Amy, a rajongóktól kért tanácsot, hiszen sokan átestek már hasonlón.