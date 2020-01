Baukó Éva egy hosszú posztban mesélte el, mennyit dolgozik magán annak érdekében, hogy rossz tulajdonságaitól megszabaduljon és végre a szerelem is bekopogtasson az ajtaján.

"Egy hónap múlva 37 éves leszek, 2020 van és egy újabb éven vagyunk túl, nehéz volt. Úgy érzem, hogy épp itt az ideje, hogy innentől kezdve minden év egyre csak jobb legyen, ehhez persze önmagamban is rendet kell tennem. Higgyétek el èvek óta tisztàban vagyok a hibáimmal : igen hirtelen vagyok, sokszor türelmetlen , nèha önfejű, ezáltal akaratom ellenére talán önsorsrontó is, de azt is tudom, hogy ezen csak én változtathatok. Ezen dolgozom már az új évben is, nagyon nehezen tudok elengedni dolgokat, amikhez ragaszkodom, de itt az ideje mindent hátrahagyni , ami rossz, még akkor is ha ez fájdalommal, magánnyal és nagy erőfeszítésekkel jár. Ami erőt ad, az az , hogy akik valójában személyesen is ismernek tudják; ki és milyen vagyok! Szeretném, ha mindenki, ezt a Baukó Évát ismerné. Erős vagyok, elszánt, rengeteg pofont kaptam az élettől, de mindig felálltam. A múltam és a megítélésem miatt nehezebb dolgom van mint másoknak, de remélem, hogy egyszer minden a helyére kerül. Egy szerető társról, és családról álmodom én is, mint bárki más..... Hiszek a sorsban, és tudom, ha magamat megtanulom szeretni, és rendet teszek belül is, talán már az idei év is más lesz mint az eddigiek: én csak ennyit kívánok magamnak. Boldog Új Èvàt , Boldog Új Életet" - írta posztjában Éva.