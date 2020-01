Hamarosan nyilvánosságra kerül a Nemzeti Alaptanterv, amiben nagy valószínűséggel Csukás István művei is szerepelni fognak kötelező olvasmányként.

"Voltak egyeztetések, de megmondom őszintén, nem számítottam rá, hogy az én műveimet is tanítani fogják a gyerekeknek. Ez számomra egy még nem hivatalos ajándék, kissé a hallhatatlanság jele is, hiszen olyan nagy becsben tartott írók közé kerül a nevem, mint Petőfi, vagy éppen Móricz. Úgy érzem, hogy a műveim minden korosztálynak szólnak. Szerencsére a gyerekek szeretik ezeket, és már eddig is olvasták őket, hiszen könnyen fogyaszthatóak. Fontos, hogy olvassanak a fiatalok, egy jó derűs, vidám könyvet pedig szerintem bármikor szívesen a kezükbe vesznek. Érdekes, mert Süsü először a tévében, bábfilmként szerepelt, csak utána született belőle könyv. Fontos üzenete van: ne ítéljünk a külső alapján, hiszen a belső értékek ugyanolyan fontosak. Süsü is egy tűzokádó sárkány, mégis rendkívül kedves lelke van" - mesélte e Borsnak Csukás István.