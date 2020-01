Sokakat mgdöbbentett a hír, hogy Harry és Meghan nem szeretne tovább a brit királyi család oszlopos tagjaként tevékenykedni és saját, anyagilag is független életet szeretnének élni.

Míg Harry Londonban maradt és intézi a függetlenedéssel kapcsolatos feladatokat és állja a sarat Erzsébet királynővel szemben, addig Meghan Kanadába sietett, ahol kisfiukat hagyták.

A hírek szerint a hercegné neves divatcégekkel tárgyal, a tervezés sem áll tőle messze. A Givenchy is megkereste Meghant, aki már el is kedzte a tárgyalásokat a jövőjük érdekében.

Mint kiderült, anyagi problémájuk a függetlenedés után sem lesz, ugyanis Harry és Meghan becsült vagyonya már most is eléri a 34 millió fontot, valamint hamarosan könyvet is írnak, ami szintén komoly összegeket hoz majd a konyhára - számolt be róla a Ripost.