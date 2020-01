Egy floridai férfi megdöbbentő dologra ébredt fel az éjszaka közepén: betört hozzá egy ismeretlen férfi, aki a lábujját szopogatta. A kérdőre vont betörő nem szégyenkezett tette miatt, szinte természetesnek vette az egészet.

Persze a tulajdonos nagyon dühbe gurult, elkezdtek dulakodni, míg sokára sikerült az illetőt kitessékelnie otthonából.

Azonnal hívta a rendőröket, akik azóta is keresik a betörőt – számolt be róla a New York Post.