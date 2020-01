A rajongók teljesen összetörtek egy évvel ezelőtt, amikor Zayn Malik és Gigi Hadid szakítottak. Most azonban úgy tűnik, ez a néhány hónap csupán mosolyszünet volt, és a pár újra egymásra talált.

Lesifotósok kapták le őket együtt New Yorkban, a gyönyörű szupermodell épp belekarolt a One Direction egykori tagjába. Az énekes születésnapját ünnepelték, az összejövetelen pedig ott volt még rajtuk kívül Bella Hadid és Dua Lipa is.