Idén is megrendezték a „Metrózz nadrág nélkül" napot. Mutatjuk a képeket!

Ahogyan 19 éve mindig, úgy most is megrendezték világszerte a „Metrózz nadrág nélkül" napot január 12-én. A kezdeményezést eredetileg New Yorkban találták ki, de ma már számtalan országban követik ezt a hagyományt.

Igen, pont arról szól, amire gondolsz: az emberek aznap nadrág nélkül indulnak el otthonról. Hogy ezt miért pont az év leghidegebb időszakában tartják, azt nem értjük...

Mindenesetre ezúttal is sokan csatlakoztak a programhoz, Berlinben, Londonban és Torontóban is lencsevégre kaptak bugyiban és alsónadrágban utazgató csoportokat.

