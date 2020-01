Koroknyai Virág elismerte, hogy egy koreai valóságshow-ban fog hamarosan szerepelni.

"Egy koreai tévécsatorna keresett meg, eleinte nem is vettem komolyan. Decemberben vártak tőlem egy önéletrajzot, bemutatkozást, de megmondom őszintén, csak január 3-án küldtem el. Meglepett, mert rögtön hívtak, volt egy Skype-interjúm és azt mondták, kérnek pár napot. Nem sokkal később hívtak, hogy nagyon szeretnének. Egy realitybe válogattak be. Négy szépségkirálynő szemüvegén át mutatják majd be Koerát. Január végén utazom, februárban érkezem haza. Egy nyolcrészes tévésműro lesz, tesztvezetéssel, főzéssel, utazással, de még koreai jóshoz is elvisznek minket" - mesélte a TWN-nek Virág.