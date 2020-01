Stohl András három éve költözött el családjától és kezdett teljesen új életet szerelmével, Vicával. Nehezen indult a kapcsolatuk, de azóta is minden a legnagyobb rendben közöttük. 2018 karácsonyán a lánykérés is megtörtént. A pár most a Story magazinnak árulta el, milyen is volt az a bizonyos este.

„Tisztán emlékszem arra az estére. A karácsonyfa alatt két nagy méretű és egy nagyon picike csomag volt, amit még én tettem a fa alá. Átnyújtottam Andrásnak az ajándékomat, ekkor felállt, matatott kicsit, mondván, neki is van számomra egy aprósága. Elém térdelt egy dobozzal a kezében... Boldogan zokogtam már, amikor feltette a kérdést: leszel a feleségem? Azonnal igent mondtam, mit is mondhattam volna. Őszintén szólva, harminc fölött egy nő már kevésbé számít lánykérésre, főleg nem egy ilyen rendhagyó kapcsolatban. Csakhogy András nem csupán megkért, de meg is pillantottam a kezében az álomszép gyűrűt. Alig hittem a szememnek. Lenyűgözött a meghittség, ahogyan az egész 'akciót' megvalósította" – mesélte Vica a lapnak.