Szállodai dolgozóként vetette bele magát a munkába Bárdosi Sándor és Növényi Norbert. A jómadarak persze ezúttal is csak helyettesíteni ugrottak be, ám ez most sem volt feszültségtől mentes. Bárdosi és Növényi kezdetben a szálloda éttermében kaptak lehetőséget. „Leszedtem az asztalokat és bevittem a mosatlant a konyhába Norbinak, aki a maradékokat kezelte. Én bepakoltam a mosogatógépet, majd szalvétát hajtogattunk. Mikor kiderült, hogy az evőeszközöket a mosogatás után fényesre kell törölni a szálloda igazgatójának irodája felé vettem az irányt" – árulta el Bárdosi Sándor, aki addig győzködte az intézmény vezetőjét, amíg át nem tették őt egy másik munkakörbe, a recepcióra. „Nagyon kedvelem Sanyit, de elegem van abból, hogy mindig a munka könnyebbik végét fogja meg. Most is otthagyott a piszkos melóval, amit – szívesen megcsináltam – de rá is ráfért volna. Ehelyett a recepción dumált, ami lényegesen könnyebb volt, mint amit én végeztem a tucatnyi evőeszköz fényesre törlésével. Éppen ezért úgy gondoltam kijár még neki a munkából és beszerveztem a szobák tisztaságáért felelős csapatba. Persze ebben a munkakörben is csapnivaló volt, de legalább elvégezte az ágyneműk áthúzását és a törölközők cseréjét" – mondta Növényi Norbert Sláger TV-n látható A Helyettesítők című műsor mai epizódja kapcsán.