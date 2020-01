Polgár Kriszta jelenleg Texas államban él két kisfiával és férjével. Mivel az egykori királynő szíve választottja az olaj iparban dolgozik, így évek óta Amerikában élnek, a gyerekek is ott járnak iskolába. A szexi sztármami elárulta, hamarosan bővülhet a családjuk.

Bár egyelőre nem vár kisbabát Polgár Kriszta, erről pedig elképesztően kockás hasa is árulkodik, egy követőjének azonban elárulta, nagyon is gondolkoznak a családbővítésben és két kisfiuk mellé egy harmadik gyereket is szeretnének. Egyebet egyelőre nem árult el a sztármami, de elképzelhető, hogy a közeljövőben bővülhet a családjuk.