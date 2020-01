Demcsák Zsuzsát ittas vezetésen kapták, ami miatt eltiltották, de ő ezzel nem igazán foglalkozott. Valamivel később lefotózták, ahogy ennek ellenére a volán mögé ül, és habár ő nem nyilatkozott az esetről, a hatóságok számára sem maradt észrevétlen az akciója.

„Az esettel összefüggésben feljelentés a rendőrségre nem érkezett, a BRFK hivatalból indította az eljárást" – közölték a Riposttal, ami az jelenti, hogy Demcsák Zsuzsának felelnie kell tettéért. Egy közlekedési szakjogász szerint a visszaesőkkel nem túl elnézőek. "Nem ismerem a konkrét esetet, de azt bizonyosan mondhatom, hogy a szabálysértőnek nagy szerencséje volt, amiért nem egy rendőri intézkedésbe futott bele az eltiltás alatt. Akkor ugyanis biztosan őrizetbe vették volna és nagy valószínűséggel kapott volna a bírótól ötven, vagy akár hatvan nap elzárást, mint visszaeső. Ugyanakkor a sorozatos szabálysértések miatt így is komoly ítéletre számíthat a szabálysértési bírótól. Az egészen biztos, hogy újabb egy évre eltiltják majd a vezetéstől, de az sem kizárt, hogy 20 nap elzárásra ítélik. Ez tulajdonképpen a bírótól függ, de az tudható, hogy nem annyira szeretik a visszaesőket. A szabálysértő már most jobban teszi, ha töri a fejét valami alapos indokon, mert az, hogy be kellett vásárolni, nem lesz elég..." - mondta a szakember.