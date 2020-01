Dér Heni is kifejtette véleményét Schobert Norbi szavairól, ő megvédte a fitneszgurut. Posztjáért nagyon sok kommentelője kritizálta őt, így most azoknak üzent.

"Érdekesek vagytok ti emberek!!

Csak egy véleményt írtam pár nappal ezelőtt egy témában és máris mindenki sértődötten magára vette!!

Akkor olvassátok vissza az "építő" hozzászólásokat, a helyemben ti már mély depresszióban ülnétek otthon és utálnátok magatokat!!

Azt mondjátok, miért gondolom jó nőnek magam, néztem-e tükörbe??

Pontosan tudom, mit kaptam fentről, abból igyekszem a maximumot kihozni.... Ha szétműtöttem volna magam, azért lennék szerintetek gáz, így hogy nem ért hozzám szike, meg zsákot kellene húzni a fejemre!! Na, most figyeljetek: senkire ne hallgassatok!! Én már sokszor leírtam, hogy pl. nincs 800 cm3-s mellem, de nem zavar, még ha titeket mégis.. Titeket az is zavarna, ha szét lennék plasztikázva!!:)) Kisiskolában szoktak ennyit gonoszkodni!!

Egyszerűen próbáld meg magadból kihozni a maximumot!! Nekem ez a max, és örülök, mert tudom, hogy tettem érte... nem zavar, ha ezek után ekéztek a külsőmmel, ha ti is, akik fi..ztok, elégedettek lennétek magatokkal, nem találna be a véleményem egyeseknél és én nem is olyan stílusban tettem ezt, mint itt egyesek..

Igen, én sem leszek fiatalabb, valószínűleg én is ismerem a munka fogalmát, hisz a nulláról kellett felépíteni magam (nem kaptam otthonról induló tőkét, mint mások).. A Vajdaságban születtem (segítek, ne északon meg Romániában keresd!) egy dolgos, magyar vidéki családban és nem, nem járok naponta edzőterembe, mert nem jut rá időm, de mégis megoldom az életem!!

Megtanultam még a háborús időkből (igen, én még olyat is megéltem), hogy mindig előre nézünk, és nem mással foglalkozunk,ujjal mutogatunk, hanem a saját utunkon haladva megyünk előre, s a jó tapasztalatokat másokkal megosztva motiváljuk egymást.. (nem pedig együtt húzzuk le a másikat a mocsárba)

Nem vagyok próféta, sem táltos ősanya, nem sajnáltattam magam soha (a családom sem tette), nem csináltam soha reklámot abból, honnan jöttem, mit éltem át, mert úgy gondolom, nem ez visz előre!!

Nem attól lettem kemény, mert apám fiúnak szeretett volna , hanem mert megtanultam küzdeni egyedül is az életben maradásért 16 éves korom óta... Büszke vagyok arra, hogy nő vagyok, és hogy van véleményem dolgokról, ami nekem is segített!!!" - írta Heni.