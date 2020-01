A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

Szentendrén közös Himnusz-éneklést rendeznek és több településen ezen a napon adják át a kulturális díjakat is. Cegléden a Sárik Péter Trió ad koncertet. Vácon a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében gálaműsort rendeznek, amelynek részeként adják át a városi művelődési díjakat.



A Magyar Állami Operaház a Zeneakadémiával közösen Kortárs Opera Showcase címmel három új magyar operából mutat be részleteket az Erkel Színház Bernáth Büféjében szerdán.

Három előadással mutatkozik be a Zentai Magyar Kamaraszínház Budapesten: a Bethlen Téri Színházban szerdától péntekig tartó Vendégváró Fesztiválon Kosztolányi Dezső, Carlo Goldoni és Mark Twain műve alapján készült produkció is látható.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében gálaműsorokkal, író-olvasó találkozóval, kiállításokkal és díjátadóval ünnepelnek.

Csongrád megyében is kiállításokkal, irodalmi rendezvényekkel, koncertekkel, színházi előadásokkal, elismerések átadásával köszöntik a magyar kultúra napját. Szerdán tartják a 45 éve alapított Csongrádi Művésztelep jubileumi tárlatának megnyitóját. A Térben síkban című kiállítás a Csongrád Galériában látható. Szerdán a makói József Attila Múzeumban Aba-Novák Vilmos alkotásaiból nyílik kiállítás, Álarc nélkül címmel.

Komárom-Esztergom megyében is díjátadóval, kiállítással, mesejátékkal, irodalmi és zenei előadásokkal ünnepelnek. Komáromban szerdán a városházán a helyi művészeti egyesületek adnak gálaműsort. Tatabányán a Jászai Mari Színházban a Tatabánya Kultúrájáért díjat, valamint művészeti ösztöndíjat adnak át. Az ünnepi műsorral a 120 éve született Szabó Lőrincre emlékeznek.

Fejér megyében koncertekkel, filmvetítésekkel és kiállítás megnyitókkal ünnepelnek. Dunaújvárosban a Szent Efrém Férfikar ad koncertet az evangélikus templomban, az eseményen díjakat is átadnak. Kápolnásnyéken a Zenén túli beszélgetések programsorozat keretében Vásáry Tamás zongoraművész, karmester Oláh Vilmos hegedűművésszel beszélget a Halász-kastélyban.

Bács-Kiskun megyében himnusz- és mesemondó verseny, filmvetítés, kiállítás, zenés irodalmi est, hangverseny és könyvbemutató szerepel a programok között.

Zala megye városaiban kiállításokkal, az irodalmat és a komolyzenét ötvöző gálaesttel ünneplik a magyar kultúra napját. A programsorozat keretében népzenei együttesek lépnek fel és a látogatók betekinthetnek a közgyűjtemények tudományos munkájába is.

Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban kiállítás, előadás, kötetbemutató beszélgetés, irodalmi műsor és mesés társasjáték színesíti a programot.

Veszprémben kiállításokkal, koncerttel és szabadtéri színházi produkciókkal készülnek az eseményre.