Radics Gigi tavaly szakított amerikai párjával, Kai-jal és azóta szingli. A Borsnak elárulta, bár a karrierje töretlen, azért mégiscsak egy férfival lenne tökéletesen boldog az élete. Mindenestre nem érzi sürgetőnek, hogy megtalálja a nagy őt, inkább az egészséges életmódra és a munkájára koncentrál ebben az évben.

„Az biztos, hogy amit tavaly elkezdtem, az intenzív edzést, azt az idén is folytatni szeretném, az egészséges táplálkozásban is egy olyan szintre jutottam, amit szeretnék még tudatosabban csinálni, és szakmailag is vannak új céljaim. Az biztos, hogy idén készítek több magyar nyelvű dalt is, mert abból az utóbbi időben kevesebb született, viszont Amerikába is mennem kell az új évben. A magánéletem egyelőre jó így, ahogy van, végre van időm magammal is foglalkozni a sok projekt mellett, nem hajtom a szerelmet, ha viszont jön a nagy ő, várom, az ajtó nyitva áll, és nem állok ellen. 35 éves koromig szeretnék férjhez menni" – nyilatkozta a most 23 esztendős énekesnő.