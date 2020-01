Egy három évvel ezelőtt történt fájdalmas szakítás óta szingli az Exatlon versenyzője, Tóth Dávid. A jóképű kajakos a hot! magazinnak elárulta, egyelőre óvatosan ismerkedik, ugyanis fél az újabb csalódástól.

„Miután véget ért az életemben egy komoly hatéves kapcsolat, másfél évig tartott az úgynevezett gyógyulási, feldolgozási folyamat. Sokáig magamat is hibáztattam a szakítás miatt, mert úgy éreztem, hogy nem voltam elég figyelmes az exbarátnőmmel. Bevallom, erős férfiként is megviselték a lelkemet a történtek, és azóta zárkózottabb lettem. Féltem a szívemet az újabb csalódástól, ezért óvatos vagyok, és bevallom, a lécet is egy kicsit magasra tettem. Nem akarom újra megégetni magam!" – nyilatkozta a lapnak.