Krausz Gábor néhány napja nagyon felháborodott Schobert Norbi kijelentésén, miszerint a legtöbb válás a nők miatt van, mert nem fogynak le a szülés után. A sztárséf azonnal megvédte feleségét, Tóth Gabit, mondván, bárhogy fog kinézni a jövőben, mindig szeretni fogja.

A büszke apuka most két vicces fotót is feltöltött ennek kapcsán a közösségi oldalára, megmutatta, hogyan is képzeli el jövőjét szerelmével.

„2058 nyara. Szottyosan... Öregebben, nehezebben, de szerelemben."