Nem sok ideje jut a pihenésre Wolf Katinak, aki januárban sem adja át magát a láblógatásnak. Persze ezt egyáltalán nem bánja, hiszen az énekesnő örül, hogy a holtszezonban is tele a naptára fellépésekkel. „Igaz, hogy most van uborkaszezon, de szerencsére én ilyenkor is dolgozom. Azonban nemcsak emiatt nem utaztam el vagy kapcsoltam pihenő üzemmódba" – árulta el Wolf Kati, akinek nagyobbik gyermeke nemrég felvételizett. „A nagyobbik gyerekem most nyolcadikos, túl van a gimnáziumi felvételin, bár az eredményét még nem tudjuk, úgy érzi, jól sikerült. Kicsit mindenki belehalt a felvételibe a környékünkön, velünk együtt" – emlékezett vissza a 95.8 Sláger FM-en az elmúlt időszakra az énekesnő, aki jobban aggódott gyerekéért, mint amennyire maga a gyerkőc izgult.

„Egészen addig, amíg meg nem fogta a tollat és el nem kezdett írni – ugyanis beláttam az üvegfalon a terembe – nem volt semmi bajom. Viszont amint nekiesett a feladat megoldásának olyan hányingerem lett, hogy azt éreztem, azonnal el kell mennem. Nem bírtam nézni, inkább eljöttem és csak a végére mentem vissza" – mondta Wolf Kati, aki hangsúlyozza, semmilyen elvárása nincs és nem volt gyermekei felé ezen a téren. „Minden nap elmondtam neki, hogy ha 0 pontos felvételit ír, akkor se történik semmi baj, megy tovább az élet. Én inkább a gyerekem miatt izgultam, mert tudom, hogy mennyit készült, hogy az elmúlt fél éve kőkeményen erről szólt. Bármikor előfordulhat, hogy rosszul alszik, rossz napja van, a madarak sokkal izgalmasabbak kint és emiatt rosszabb felvételit ír, de ha ez történne, az sem jelenti a világvégét" – tette hozzá az énekesnő.