Nem bírta tovább Vasvári Vivien a közösségi oldalain történő folyamatos mocskolódást: néhány követője ugyanis állandóan bíráljaa és bántja őt. Indulatosan fejtette ki véleményét a celebmami.

"Beszéltem már arról, hogy mennyi negatív és rosszindulatú ember van az életemben, akik okoskodnak. Azt szeretném, ha ezek az emberek kikövetnének. Ez a saját profilom, és nem vagyok arra kíváncsi, hogy folyton okoskodnak arról, hogy hogyan kéne gyereket nevelnem, vagy azzal esnek nekem, hogy egy eltartott nő vagyok. Igen, én egyedül nevelek két gyereket, nem kapok gyerektartást sem, és ezt is kiteregethetném a nyilvánosság elé, de nem teszem. Mert én a saját életemmel foglalkozom, nekem a gyerekeim a legfontosabbak, és az, hogy feszültségmentesen neveljem őket. Ezek az emberek, akik rosszindulatúak, és folyton írogatnak a celebeknek. Miért nem fogják be a büdös pofájukat, és maradnak csendben? Az, hogy nyilvános az életünk, nem jelenti azt, hogy bele is szólhatnak" - mondta el indulatosan követőinek véleményét a celeb.