Számos zenész idézte fel az NBA-legenda alakját: a los angelesi Staples Centerben Alicia Keys is színpadra lépett, aki azt kérte, imádságban és gondolatban legyen a közönség a sportoló családjával.

A 39 éves énekesnő magával hozta a Boyz II Men nevű veterán fiúcsapatot is, hogy együtt adják elő az It's So Hard to Say Goodbye című dalt.

A Grammy-gála ideje alatt egyébként rengeteg Kobe rajongó összegyűlt, és megemlékezzenek a hirtelen elhunyt sportolóról.