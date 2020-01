Néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán fakadt ki Vasvári Vivien exével, Fecsóval kapcsolatban. A szőke celebmami akkor elmondta, hogy gyermeke apja nem tartja magát a korábban megbeszéltekhez. Fecsó is beszállt az adok-kapokba és ő is elmesélte sérelmeit. Azóta folyamatos a balhé.

Vasvrái Vivien nyilvánosan mesélte el rajongóinak, hogy Fecsó nem fizeti a megbeszélt gyerektartást, elvette tőle luxusautóját és a korábban kölcsönadott 32 millió forintját se látta még viszont. Mesélt arról is, hogy exe nem vette meg kisfiának a beígért lakást sem. Fecsó sem maradt ki a szapulásból, ő is elmesélte sérelmeit.

„Nem fizetek?? Ha végre megelégednél a megállapodással, azt is megkapnád! Én aláírtam, nálad van. Nekem a gyerekemet kell eltartani, nem a luxi életed! Ki az a kókler üzletember, aki most fizet ki egy összeget, amit kifizethet később is? Befektetted a pénzed, majd megkapod, ha lejár a futamidő... - mondta indulatosan Vivien exe, írta meg a Ripost.