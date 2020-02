Elhunyt Andy Gill, a Gang Of Four gitárosa.

64 éves korában elhunyt Andy Gill – számolt be róla a BBC. A Gang of Four gitárosának halálát egy légúti betegség okozta.

A zenész 1976-ben alapította társaival az együttest, később pedig a Red Hot Chili Peppers első lemezének a producere lett.

Andy Gillt felesége, Catherine gyászolja.