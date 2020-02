Bátran kijelenthetjük, hogy Shakira és J.Lo szó szerint felrobbantották a Super Bowl színpadát. Shakira 43 éves, J.Lo pedig 50, koruk mégsem vont le semmit produkciójuk értékéből, ugyanis mindketten remek formában vannak.

Jennifer Lopez nemrég a Wall Street pillangói című filmben már megmutatta formás idomait, azonban most is kitett magáért, és falatnyi ruhákban, hol a rúdon lógva, hol pedig a fenekét rázva bizonyította be, hogy attól, hogy valaki 50 éves, még lehet elképesztően szexi.

Lilu sem hagyta szó nélkül az énekesnő tökéletes külsejét, és egy Instagram posztban írta le, mit gondol Lopezről.

"Most felrakok egy maszkot és tovább zokogok pizsiben...50 éves.....A királynő...J.Lo"