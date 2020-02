Előtte-utána fotóval mutatta meg elképesztő átalakulását Horváth Gréta, aki kommentben hosszasan mesélt az eddigi időszakról.

"Jelentés! Hűha, ezt a fotót nem nagyon akartam megmutatni de mivel minden dologba bele szoktam állni maximálisan ezért ki merem tenni. Igen, az első képen 75-76 kg vagyok! Mikor az edzőm mért 75,3 voltam.

Az elmúlt egy hónap kemény volt de azt hiszem megéri az edzések alatti küzdelem. Nagyon jól érzem magam utána. Van ami nem esik jól, mert fáradt vagyok vagy lustább. Köszönöm szépen @zsolt.komuves.50, hogy olyan maximalista vagy mint én. Sokszor nincs kedvem aztán észhez térít, nekem kell az edzés terén a kezemet fogni. Nem értek hozzá, nem tudom mit hogyan kell helyesen használni. Az étkezést nagyon élvezem. Nem követek semmi és senki diétáját, habár Zsolt most adott egyet. Amit csinálok az nem más mint SEMMI LISZT SEMMI CUKOR! Nem eszem burgonyát, zabot sem. Nem fogyasztok csomagolt termékeket! Ez nem csak a fogyásról szól hanem egy "tisztításról" is. Az eddig lement kg-ok száma 5,6 kg! Nincsen megállás, most jött egy újabb lendület. A bőröm hihetetlen király lett. A közérzetem isteni! Ez a kaja és mozgás kombo miatt van. Nem ész nélkül fogyókúrázok! Ez nagyon fontos, mert sokszor csináltam hülyeséget amikor fiatalabb voltam. Konkrétan nem ettem. Hullott a hajam és nem volt 6 hónapig menstruációm. Fogyni csak ésszel lehet és formálódni pedig mozgással. Az utóbbi volt nekem a mumus, de kezdem megszeretni és életemben először éreztem azt, hogy hiányzik is. Akik velem együtt lépkednek ezen az úton azok ne adják fel, mert engem Ti is motiváltok, szóval ne hagyjatok szarban Jól esik amikor írtok és külditek a képeket a változásaitokról. Hamarosan jön egy új vlog videó ahol Zsolti is tanácsokat ad majd nektek és nekem is. Napi sztoriban van egy videó is, mielőtt valaki azt gondolná előnyös kép és retusaltam!"