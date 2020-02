Mindössze 15 éves volt L.L. Junior, amikor megalapították a Fekete vonat nevezetű formációt, amely pillanatok alatt slágerek tucatjait ontotta magából. A csapat tagjainak közös vonása volt, hogy szerettek volna kitörni szerény életkörülményeik közül és kamatoztatni tehetségük ország-világ előtt. „Jó volt az időzítés, igaz mindent magunk csináltunk. Teli voltunk ambícióval, nagyon szegények voltunk és nagyon ki akartunk törni" – árulta el L.L. Junior a 95.8 Sláger FM-en.

A banda szárnyalásnak azonban ő maga vetett véget mikor úgy döntött Kanadába költözik. „Én akartam kiszállni, kicsit meg is fáradtunk. Szerettem volna továbbmenni a show irányába, mást szerettem volna. Ezt az irányt már nem tudtuk összeegyeztetni, pláne, hogy mindezek mellett én tanulni, tapasztalni is szerettem volna. Ezért úgy döntöttem, hogy kimegyek Kanadába. Voltak könnyek, volt vita az elválásnál, de nekem akkor már megvolt a repjegyem, tudtam, hogy ezt akarom" – mondta a Hazai Slágerben a zenész, aki elképesztő életutat járt be a tengerentúlon is. „Politikai menekültként mentem ki, 200 dollárral a zsebemben. Jól beszéltem angolul, ennyi előnyöm volt. Megannyi platinalemez után hagymaföldeken dolgoztam a kolumbiaiakkal. Aztán vállalkoztam, de voltam szórólapos, és pizzafutár is. A legtöbbet a menekülteknek segítettem tolmácsolni. Egyedül mentem, megtapasztaltam, hogyan lehet boldogulni a nagyvilágban. Túl kellett élni, meg kellett felelni. Nekem ez egy vérfrissítés volt akkor" – árulta el az énekes, akit hazahúzott a honvágya. „Elkezdtem álmodni az otthonomról, a Király utcáról, álmomban ott sétáltam. Olyan erős lett ez a honvágy, hogy két nap alatt felszámoltam az ottani életem és hazaköltöztem" – mesélte Abaházi Csabának L.L. Junior a Hazai Sláger legutóbbi adásában.