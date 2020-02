Justin Bieber sokkolóan őszinte interjúban vallott arról, hogy éveken keresztül használt drogokat. A zenész elmondta, meddig fajult a függősége és azt is, hogy most a gyógyulási folyamatban van.

A zeneipar Justin Biebert is bedarálta csakúgy, mint a legtöbb gyereksztárt. Egészen fiatalon, 12-13 évesen tapasztalta meg először, milyen a drogozás, később pedig egyre komolyabb szerekhez nyúlt, mivel a pénz nem volt akadály. „Ez csak egy menekülés volt számomra" – vallotta be az énekes.

Egy ponton azonban a helyzete olyan súlyossá vált, hogy megértette, nem mehet így tovább. „Úgy döntöttem, abbahagyom, mert olyan volt, mintha haldokoltam volna. A biztonsági őröm jött be a szobába, hogy megnézze, van-e pulzusom. Az emberek nem tudják, milyen komoly is volt. Kínoztam a testemet, és most a gyógyulási folyamat zajlik" – árulta el Justin Bieber egy videósorozatban.