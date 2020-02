Damu Roland négyesztendős kislányát hivatalosan sógornője neveli, mivel sem őt, sem a kislány édesanyját nem találta alkalmasnak a gyermeknevelésre a gyámhatóság. A színész állítólag több mint 900 ezer forint gyermektartással tartozik, és évek óta nem látogatja a gyermeket. A sógornő nemrég feljelentette Damut.

„2016 december volt az utolsó hónap, amikor fizetett negyvenezer forintot. Hogyha a februárit is belevesszük, akkor már 920 ezer forint. (...) Én nem tiltom el őket egymástól. Majának az édesanyja tartja is a kislánnyal a kapcsolatot. Ő dolgozik. Inkább mi mondunk le dolgokról, gyógyszereket nem váltunk ki magunknak, csak hogy a gyerekeknek meglegyen" - mondta Katalin a Tények Plusznak, majd hozzátette, a színész egy pubban dolgozik, szerinte nagyon is jól él, van egy új barátnője is, akivel Hajdúszoboszlón nyaraltak tavaly.