„Sokkoltak a történtek"

– árulta el az Ittihad című újságnak a 108-szoros magyar válogatott középpályás, akivel hétfőn közös megegyezéssel váltak el az Al-Ittihad Kalba vezetői.

Az ősszel kinevezett uruguayi edző, Jorge Da Silva szakmai döntése miatt szakítottak sztárjukkal, akivel a kiesés szélére sodródtak (14 forduló után csak négy pont az előnyük a 13. Hatta előtt).

„Dzsudzsák Balázs teljesítménye mind védekezésben, mind támadásban megkopott az utóbbi időben. Nem is beszélve arról, hogy már 33 éves, nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, amit a posztja megkövetel."

De vajon mik Dzsudzsák lehetőségei?

Mivel a focistát Európából nem keresték, valószínűleg továbbra is a Perzsa-öbölben rúgja majd a bőrt. Szerencsére "jókor" bontottak szerződést vele, így a szabályok értelmében bármikor leigazolhatja más klub az Egyesült Arab Emírségek bajnokságából: a helyi alroeya.com elemzése szerint a közönségvonzó magyar légiós „megdöbbentő és homályos hátterű búcsúja" után a liga bármelyik csapatának erőssége lehet, ráadásul a több éves tapasztalata is sokat ér. A dobogós Al-Ain szurkolói például már szorgalmazzák is a szerződtetését.

Sajtóhírek szerint a 33 éves szélső a Kalbánál havonta közel 200 ezer eurót, azaz 67 millió forintot keresett. -írja a Ripost.