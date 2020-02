Stephanie Allain és Lynette Howell Taylor a ceremóniát közvetítő ABC tévécsatorna műsorában avatták be a nézőket a 92. Oscar-díjátadó néhány kulisszatitkába. Mint elmondták, idén több zenés produkció szerepel majd a műsorban, mint az utóbbi években, mások mellett egy Oscar-jelölt számmal Elton John, a gála meghívottjaként a friss Grammy-díjas Billie Eilish és Janelle Monáe is színpadra lép.

Taylor színházi élményt igért a nézőknek. Egyúttal mindkét producer hangsúlyozta, hogy megtiszteltetés volt számukra a műsor összeállítása, mert úgy vélik, semmi sem fogható az Oscar-gálákhoz.

A producerek szerint jó döntés volt, hogy a ceremóniának második éve nincs házigazdája, mivel ez segített a háromórás show tempójának feszesebb időzítésében. A műsor pergőbbé vált, a reflektorfény inkább a filmekre és az alkotókra irányult, ezért idén is erre az elgondolásra építették a programot - fűzték hozzá.

A 92. Oscar-díjátadó gála helyi idő szerint vasárnap délután 5 órakor - közép-európai idő szerint hétfőn hajnali 1 órakor - kezdődik a Los Angeles-i Dolby Színházban. A műsort az ABC élőben közvetíti Észak-Amerikában, és további 225 ország és térség televíziójában is sugározzák. A magyar nézők a Moziverzumon láthatják a vörös szőnyeges bevonulást és a díjátadó ceremóniát vasárnap éjjel 23.55-től.