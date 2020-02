Az idei évtől megújult látványvilággal és megváltozott adásszerkezettel jelentkező SzerencseSzombat e heti adásában a tét nem kevesebb, mint minden idők harmadik legmagasabb Ötöslottó főnyereménye, ugyanis a várható jackpot összege 4,444 milliárd forint. Harsányi Levente, a SzerencseSzombat egyik műsorvezetője is izgalommal várja a szombat esti sorsolást.

„Kemény kimondani ekkora összeget. Nem is olyan régen készült egy összesítés és kijött, hogy a milliárd feletti nyereményeknél legtöbbször én voltam a műsorvezető, úgyhogy bármi lehet szombat este" – mesélte a műsorvezető, aki azt is elárulta, hogy ő is szokott játszani és a tenyerére vannak írva mindig az aktuális heti számai.

Február 8-án, szombat este 18:45-től a Duna Televízióban, közvetlenül A Dal 2020 második élő válogatója előtt kiderül, gazdára talál-e a rekord méretű nyeremény.