A mosódiót egyre többen kezdik el használni, bár sokak számára még most is újdonságnak számít, egyes kultúrákban már több száz éve alkalmazzák ezt a szert a ruhák tisztítására, például Indiában és Ázsiában. Már folyékony és adagolható mosószert is előállítanak belőle, így téve kényelmessé ennek a használatát.