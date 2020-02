Durva kijelentést tett Bódi Sylvi, miközben a koronavírus terjedésének megállítását taglalta. Sokan kiakadtak kijelentése miatt. Mondandója egy részét azóta már eltávolította posztjából.

"Sziasztok! Mi a helyzet otthon koronavírus ügyben? Ugye továbbra sincs fertőzött nálunk?! Gondolom Oroszország példáját követvén Magyarország is lezárta már a kínai turisták előtt a határt...?! Legalábbis nagyon remélem.... (...) Cukik a kis ferdeszemű kínaiak meg minden, de pont elegen élnek már az országunkban amúgy is, szóval bocsi, de köszi, nem kérünk belőlük többet.

Itt Mikronéziában szerencsére nincsen regisztrált eset, s reméljük ez így is marad... Mindenestre Mikronézia már közel 2 hete nem fogad repülőket (Jegyzem meg jól is teszik.) olyan országokból, ahol regisztráltak koronavírus fertőzéses esetet. Így most pl. az ausztrálok sem tudnak ideutazni, pedig onnan sok szörfös járt előszeretettel ide. Már csak két helyről lehet Mikronéziába utazni: Guamból és Hawaiiról. Mondhat bármit a 'mainstream' media...nekem van egy olyan érzésem, hogy sajnos minden erőfeszítés ellenére sem Kínában, sem globálisan nincs kordában tarva a járvány... Bízom benne - bár ez még egy picit odébb van - hogy a hazautazásom innen a világvégéről nem lesz túl körülményes. Semmiképp sem szeretnék karanténba kerülni... Az eredeti jegyem egy kínai légitársasággal lenne Hongkongon keresztül, de hogy én arra nem megyek az is biztos..." - állt Bódi posztjában, amiből már a kiemelt részt idő közben eltávolította, a kommenteket pedig letiltotta a kép alatt.