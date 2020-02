Vastag Csaba és Görgényi Fruzsina immár három éve, hogy egy párt alkotnak. Pár hónapja össze is költöztek, és nemrég egy közös nyaralásra is elutaztak a tengerentúlra. Sokan kérdezgetik az énekest, miért nem kéri már meg szerelme kezét. A hot! magazinnak most választ is adott a kérdésre.

„A saját környezetemben azt látom, hogy mindenki elvált. A szüleim lassan negyven éve házasok, és talán pont ezért, utolsó középkori lovagként még hiszek ebben az egészben. De ugyanakkor félek is tőle. A mai világban úgy cserélik az emberek a párjukat, mint a cipőjüket. Ha egyszer kimondanám, hogy ez örökké tart, akkor azt valóban úgy is gondolnám, illetve kötelezném magam ennek betartására. Az örökké pedig nagyon hosszú idő. Talán furcsának tűnhet, de egy ekkora horderejű kinyilatkoztatásra, vállalásra még nem érezem késznek magam. A gyerekeket is nagyon szeretem, de azt is tudom, mekkora felelősséggel járnak. Láttam a szüleimen és látom az öcsémen is. Amikor majd eljön az ideje, szeretnék gondoskodó és odafigyelő szülő lenni, ugyanúgy megadni mindent a gyermekeimnek, ahogyan én is megkaptam a szüleimtől. Tudatosan készülök erre a szerepre, majd, ha időszerűnek érzem."