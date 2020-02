Singh Viki élete a 30. születésnapja után indult be igazán saját bevallása szerint. Szerelmét is azután ismerte meg, és most, hogy a 34. életévét is betöltötte eldöntötte, hogy a zenei karrierjét is tudatosabban űzi, erre akar összpontosítani.

"Elértem arra a pontra, hogy nem érdekel, miként vélekednek rólam az emberek, sokkal könnyebben mondok nemet a sablonokra. Azt érzem, hogy jobban ki kell álljak magamért. Teljesen szembe megyek mindennel, ez vagyok én, és remélem, az emberek szeretni fogják. Végre a saját zenémet képviselem majd" - mondta a Blikknek Viki.